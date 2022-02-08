СБУ блокувала онлайн-ресурси, через які збувалися фейкові тести на коронавірус

15:00 18 травень Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба СБУ 18 травня. Кіберспеціалісти СБУ заблокували діяльність мережі вебресурсів, через які зловмисники збували фальшиві медичні документи, зокрема, довідки з негативними результатами тестів на COVID-19 і лікарняні.Про це повідомляє пресслужба СБУ 18 травня.



В ході досудового слідства співробітники СБ України задокументували, що мережу анонімних онлайн-ресурсів заснували в липні 2020 двоє жителів Київщини. Зловмисники брали замовлення на виготовлення підроблених негативних результатів ПЛР-тестів на COVID-19 для виїзду за кордон. Також вони фальсифікували медичні довідки для отримання водійських прав і листки тимчасової непрацездатності з підробленими печатками державних і комунальних медичних установ Києва.



За попередньою інформацією, щодня ділки збували до 10 підробок. Їхня вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, в середньому становила 1 тис. грн.



Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм і відкрили банківські рахунки на підставних осіб. Реквізити вони використовували для отримання коштів за підроблені документи. Передачу «довідок» замовникам здійснювали через служби експрес-доставки.





В ході проведення обшуків за адресами проживання організаторів правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами протиправної діяльності.

Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри за ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків) і ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури Києва.