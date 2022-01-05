СБУ блокувала незаконну конвертацію коштів на суму більш ніж 65 млн грн

13:04 28 квітень Київ, Україна

Співробітники СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, в тому числі через покупку криптовалюти.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж на 240 млн грн, 65 млн з яких - пов'язані з відмиванням коштів. Зараз перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань «ДНР/ЛНР».



Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і Телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були не тільки громадяни України, але й громадяни країн колишнього СНД, зокрема, РФ, а також жителі так званих «Л/ДНР».



Конвертація коштів проходила в особливо великих розмірах, і з порушенням практично всіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов'язкових платежів в український держбюджет. Ці транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи.



Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов'язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.



Під час обшуків в Києві і Харкові правоохоронці вилучили:



- понад 43 млн грн;

- більше ніж 800 кг срібла в банківських злитках;

- комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;

- документи, що підтверджують проведення операцій.



Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за певними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.



Зараз тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 і 209 Кримінального кодексу України.



Операція проводилася Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури і у взаємодії з Держфінмоніторингом.

Як з’ясувалось з наших джерел, мешканці Харківської та Київської областей створили «криптовалютний конвертаційний центр» для легалізації «брудних» коштів, а також для допомоги бойовикам «Л/ДНР».



Злочинці надавали можливість своїм клієнтам за винагороду анонімно передавати та отримувати кошти. Тобто, за допомогою спеціально створеного сайту і Телеграм-каналів можна було замовити обмін коштів на криптовалюту, яка могла знову переводитись у готівку та зніматись на території, підконтрольній терористам. На окупованих територіях такий вид «бізнесу» знаходився під контролем бойовиків незаконних воєнізованих формувань.



В умовах сьогодення це новий підхід до фінансування підривних акцій в інтересах країни-агресора на території України. Тобто, за кілька хвилин з непідконтрольного українській владі Донецька можна було профінансувати будь-якого бойовика у будь-якому місці України анонімно з метою закупівлі зброї, вибухівки, вчинення терористичних актів на об’єктах життєзабезпечення.