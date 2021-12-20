СБУ блокувала незаконний видобуток торфу на суму понад 19 млн грн

В результаті протиправних дій керівника одного з державних торфодобувних підприємств Чернігівщини було незаконно видобуто понад 70 тисяч тонн торфу.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що керівник одного з державних торфодобувних підприємств видав незаконні накази для видобутку торфу. Для такої діяльності на родовищі був відсутній спеціальний дозвіл на розробку надр. До того ж земельна ділянка не перебувала на балансі підприємства.
За висновком профільних експертів, через дії посадової особи було незаконно видобуто понад 70 тисяч тонн торфу.
Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Документування протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції України під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
Оперативники спецслужби встановили, що керівник одного з державних торфодобувних підприємств видав незаконні накази для видобутку торфу. Для такої діяльності на родовищі був відсутній спеціальний дозвіл на розробку надр. До того ж земельна ділянка не перебувала на балансі підприємства.
За висновком профільних експертів, через дії посадової особи було незаконно видобуто понад 70 тисяч тонн торфу.
Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Документування протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції України під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
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