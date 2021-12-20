СБУ блокувала незаконний видобуток торфу на суму понад 19 млн грн

13:08 15 березень Київ, Україна

В результаті протиправних дій керівника одного з державних торфодобувних підприємств Чернігівщини було незаконно видобуто понад 70 тисяч тонн торфу.
 
Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник одного з державних торфодобувних підприємств видав незаконні накази для видобутку торфу. Для такої діяльності на родовищі був відсутній спеціальний дозвіл на розробку надр. До того ж земельна ділянка не перебувала на балансі підприємства.

За висновком профільних експертів, через дії посадової особи було незаконно видобуто понад 70 тисяч тонн торфу.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції України під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.