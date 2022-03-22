СБУ блокувала нелегальні перевезення з окупованих земель Донбасу в напрямку Росії та України

20:54 23 червня Київ, Україна

Заповзятливий донеччанин налагодив платні нелегальні перевезення з окупованого Донбасу на територію РФ і України, перевезення здійснювалися в об'їзд контрольно-пропускних пунктів.





Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний «бізнес» житель тимчасово окупованого Донецька. Замовлення на перевезення він отримував від "диспетчера" з Харкова. Останній регулярно давав замовлення на перевезення пасажирів на підконтрольну українському уряду територію і в зворотному напрямку.



Рейси до Харкова організатор здійснював на власному мікроавтобусі. Він перетинав кордон на непідконтрольних українській владі пунктах пропуску "Маринівка" і "Авіло-Успенка".



Співробітники СБУ затримали організатора під час чергової поїздки. У нього вилучено докази протиправної діяльності: телефони, чорнові записи, дозвільні документи терористичної організації "ДНР".



Вирішується питання про повідомлення про підозру організатора каналу за ознаками двох статей Кримінального кодексу України: Про це повідомляє пресцентр УСБУ в Харківській області.Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний «бізнес» житель тимчасово окупованого Донецька. Замовлення на перевезення він отримував від "диспетчера" з Харкова. Останній регулярно давав замовлення на перевезення пасажирів на підконтрольну українському уряду територію і в зворотному напрямку.Рейси до Харкова організатор здійснював на власному мікроавтобусі. Він перетинав кордон на непідконтрольних українській владі пунктах пропуску "Маринівка" і "Авіло-Успенка".Співробітники СБУ затримали організатора під час чергової поїздки. У нього вилучено докази протиправної діяльності: телефони, чорнові записи, дозвільні документи терористичної організації "ДНР".Вирішується питання про повідомлення про підозру організатора каналу за ознаками двох статей Кримінального кодексу України:



- ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України);

- ч. 1 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).



Пасажири нелегального рейсу притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення - за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.



Нагадаємо, що відповідно до вимог українського законодавства, в'їзд і виїзд громадян з тимчасово окупованих територій України здійснюється через контрольні пункти в'їзду-виїзду.