СБУ блокувала контрабанду кокаїну на 11,5 млн гривень

Співробітники СБУ запобігли контрабанді 2,8 кілограма кокаїну, на суму близько 11,5 мільйона гривень (за цінами "чорного ринку). Наркотики в Україну намагався ввезти іноземець однієї з країн Латинської Америки.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.
За оперативною інформацією, зловмисник планував продати кокаїн місцевим наркодилерам. Він прибув в Україну під виглядом туриста і нібито для отримання стоматологічних послуг. Для підтвердження мети відвідування наркоділок навіть записався на прийом в одну з київських стоматологічних клінік.
Працівники правопорядку виявили наркотики в його особистих речах під час проведення поглибленого митного огляду в міжнародному аеропорту «Бориспіль».
Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина - наркотичний засіб кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку становить понад 11,5 мільйона гривень.
Зараз наркокур'єр затриманий згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу, вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому наркокур'єру.
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