СБУ блокувала контрабандний трафік анаболіків

15:12 11 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє пресцентр СБУ в п'ятницю, 11 грудня.



Також зловмисники реалізовували препарати на території України.



Свою продукцію фігуранти пропонували на сторінках створених ними спеціалізованих сайтів і доставляли товар замовникам поштовими сервісами, а також через кур'єрів, які входили до складу угруповання. Гроші за анаболіки клієнти перераховували на банківські картки ділків.



За попередніми оцінками, за весь період своєї протиправної діяльності учасники групи реалізували товару на суму понад 65 млн гривень.



Правоохоронці затримали одного з кур'єрів при спробі прихованого переміщення партії стероїдів в одну з країн ЄС. Співробітники СБУ припинили незаконну діяльність групи осіб, які налагодили схему незаконного збуту в РФ і країни ЄС заборонених сильнодійних речовин, зокрема, Метандіенона і Нандролона.Про це повідомляє пресцентр СБУ в п'ятницю, 11 грудня.Також зловмисники реалізовували препарати на території України.Свою продукцію фігуранти пропонували на сторінках створених ними спеціалізованих сайтів і доставляли товар замовникам поштовими сервісами, а також через кур'єрів, які входили до складу угруповання. Гроші за анаболіки клієнти перераховували на банківські картки ділків.За попередніми оцінками, за весь період своєї протиправної діяльності учасники групи реалізували товару на суму понад 65 млн гривень.Правоохоронці затримали одного з кур'єрів при спробі прихованого переміщення партії стероїдів в одну з країн ЄС.





Під час обшуків за місцем проживання та складських приміщень фігурантів виявлено банківські картки, засоби зв'язку, гроші, отримані злочинним шляхом і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Також вилучено партію сильнодійних препаратів на суму майже 3 мільйони гривень за цінами чорного ринку.



Спецоперація проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з ГУ СБУ в м.Київ та Київській області та Департаментом кіберполіції Національної поліції.