СБУ атакувала дронами військовий табір росіян у Курській області: зафіксовано 18 влучень

Служба безпеки України дронами атакувала військовий табір росіян біля аеродрому "Халіно" в Курській області росії.

"Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" та "втрат немає", - наголосили джерела.