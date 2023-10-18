СБУ атакувала дронами військовий табір росіян у Курській області: зафіксовано 18 влучень

Служба безпеки України дронами атакувала військовий табір росіян біля аеродрому "Халіно" в Курській області росії.
Про це повідомили джерела у СБУ.
Як зазначили джерела, Служба безпеки України в ніч на 18 жовтня "організувала "бавовну" в польовому таборі росіян" біля села Постоялі двори, де неподалік військового аеродрому "Халіно" базувалися до трьох тисяч солдатів і близько 80 одиниць техніки.
В цей час точна кількість втрат росії уточнюється. Однак відомо, що було зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ у табір.
Як зазначили джерела, Служба безпеки України в ніч на 18 жовтня "організувала "бавовну" в польовому таборі росіян" біля села Постоялі двори, де неподалік військового аеродрому "Халіно" базувалися до трьох тисяч солдатів і близько 80 одиниць техніки.
В цей час точна кількість втрат росії уточнюється. Однак відомо, що було зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ у табір.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі