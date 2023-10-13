СБУ заарештувала шпигуна росії в Одесі: агент під виглядом благодійності шпигував за ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) заарештувала інформатора з росії, який вступив до міжнародної організації в Одесі з метою шпигунства за захисниками міста.
Цей шпигун, щоб замаскувати свою розвідувально-саботажну діяльність, став водієм у місцевому осередку міжнародної благодійної організації.
Під виглядом допомоги він перетинав місто, намагаючись виявити стратегічно важливі укріпрайони та місцезнаходження підрозділів Збройних сил України. Його цікавили також можливі маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту.
Слідством було встановлено, що поплічником агресора виявився місцевий житель, який уже у 2014 році був активним учасником проросійських організацій за вказівкою російських спецслужб. Однак після невдачі кремлівського проєкту "російської весни" на Одещині, його куратори перевели до "режиму очікування".
Проте невдовзі після 24 лютого 2022 року резидент агентурної мережі вийшов на зв'язок з інформатором та активізував його для збору розвідувальної інформації в обласному центрі.
Для зв'язку з окупантами зловмисник використовував заздалегідь напрацьовані канали через месенджери.
За результатами обшуку у нього було виявлено зброю з боєприпасами та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Цей шпигун, щоб замаскувати свою розвідувально-саботажну діяльність, став водієм у місцевому осередку міжнародної благодійної організації.
Під виглядом допомоги він перетинав місто, намагаючись виявити стратегічно важливі укріпрайони та місцезнаходження підрозділів Збройних сил України. Його цікавили також можливі маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту.
Слідством було встановлено, що поплічником агресора виявився місцевий житель, який уже у 2014 році був активним учасником проросійських організацій за вказівкою російських спецслужб. Однак після невдачі кремлівського проєкту "російської весни" на Одещині, його куратори перевели до "режиму очікування".
Проте невдовзі після 24 лютого 2022 року резидент агентурної мережі вийшов на зв'язок з інформатором та активізував його для збору розвідувальної інформації в обласному центрі.
Для зв'язку з окупантами зловмисник використовував заздалегідь напрацьовані канали через месенджери.
За результатами обшуку у нього було виявлено зброю з боєприпасами та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років ув'язнення.
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