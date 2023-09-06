СБУ заарештувала майно російського генерал-полковника на Полтавщині

16:20 21 серпня Київ, Україна

Служба безпеки України на Полтавщині заарештувала майно російського генерал-полковника Валерія Капашина, начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі росії.



Про це повідомила Служба безпеки України.



Слідство виявило понад 20 комерційних об'єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.



Серед майна, що знаходиться під арештом, - будинок, який використовувався родиною Капашинів, готельні та ресторанні комплекси елітного рівня, а також бізнес-центри та торговельно-розважальні об'єкти загальною площею близько 30 тисяч квадратних метрів.



Загальна оцінна вартість конфіскованих активів перевищує 1 мільярд гривень.



За матеріалами розслідування стало відомо, що майно, яке опинилося під арештом, було зареєстроване на імена дочки та зятя Капашина. Варто зазначити, що ці особи, які раніше проживали на території України, перед початком активної фази конфлікту, перетнули кордон і стали громадянами росії.



Факти вказують на те, що російський генерал використав родичів для легалізації коштів, які, можливо, були отримані через корупційні схеми в москві.



Також стало відомо, що близькі члени родини Капашина спрямовували прибуток від свого "сімейного" бізнесу на фінансування різних "інвестиційних" проєктів як на території росії, так і в тимчасово окупованому регіоні Донбасу.



Розслідування у цій справі триває у рамках кримінального провадження, порушеного слідчими Служби безпеки за кількома статтями Кримінального кодексу України.



Порушується питання про можливу націоналізацію заарештованих російських активів на користь України.