СБУ заарештувала активи російського депутата в Україні на суму понад 180 млн. грн.

19:17 09 червня Київ, Україна

За участь у фінансуванні збройної агресії Росії проти України, заарештовано українські активи Володимира Зотова, заступника голови Білгородської обласної думи в Росії та власника компаній-учасників групи «Агро-Білогір'я».

Про це повідомляє прес-служба СБУ

Загальна сума заблокованих активів перевищує 180 мільйонів гривень та здебільшого складається з активів агрохолдингу, контрольованого Зотовим, що знаходиться у Дніпропетровській та Херсонській областях.



А це виробничі та складські приміщення на площі понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та близько 4 млн грн на банківських рахунках.



За даними слідства, менш як за рік до повномасштабного вторгнення росії Зотов формально вийшов із співзасновників українського агрохолдингу та «переписав» бізнес на своїх родичів.. При цьому він повністю зберіг контроль за діяльністю підприємства, а частину його доходів спрямовував на підтримку окупаційних угруповань проти України.



Через угоду депутат Росії сподівався уникнути санкцій та кримінального переслідування за злочини проти нашої держави.



Крім того, у Росії Зотов розгорнув інформаційну кампанію, під час якої широко висвітлював надання продовольчої «гумпомощі» російським військовим на фронті від імені його підприємств.



Відповідні повідомлення він розмістив на власному телеграм-каналі та на сторінці у забороненій соцмережі Вконтакте.

Також інформацію про допомогу окупантам розміщено на офіційному сайті його корпорації.

Під час обшуків в офісі підконтрольного Зотову українського агрохолдингу, а також у приміщеннях та автомобілях директора та бухгалтера підприємства виявлено докази злочинної діяльності фігуранта.



Слідчі Служби безпеки повідомили депутата РФ про підозру за ст.. 110-2 Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення.