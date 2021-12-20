Збій програми "Дій вдома": сотні людей застрягли на Донбасі

19:41 07 серпень Київ, Україна





Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби України - прес-секретар Андрій Демченко. У додатку "Дій вдома" стався програмний збій, через це на КПВВ в Луганській і Донецькій областях утворилася величезна черга з людей, які намагаються виїхати з тимчасово окупованих територій.Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби України - прес-секретар Андрій Демченко.

"Фіксуються моменти, коли додаток працює нестабільно, проте прикордонники не є адміністраторами або розробниками, тому важко сказати, чому відбуваються такі збої в роботі додатка. Крім того, рішенням штабу ООС визначено, що ті громадяни, які перетинають контрольний пункт тимчасово окупованою територією, повинні відбути на самоізоляцію через додаток "Дій вдома", однак через збої за рішенням командування ООС все-таки відбувається пропуск громадян, навіть якщо вони не можуть встановити додаток ", - розповів Демченко.

За його словами, про таких громадян інформуються органи місцевої влади та Національної поліції для того, щоб в подальшому до них були застосовані карантинні правила.

"(На КПВВ" Станиця Луганська "- ред.) Кілька годин тому було близько 200 чоловік, які очікували пропуск, на" Новотроїцьке "людей було набагато менше", - уточнив Демченко.

Крім того, додамо, представник Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу опублікував в Twitter фото сьогоднішніх черг на КПВВ "Станиця Луганська".