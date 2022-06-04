Збитий російський гелікоптер підняли з дна Київського водосховища

08:04 04 червня Київ, Україна

Російська техніка виявилася буквально на дні. Підбитий першого дня війни російський вертоліт і тіла окупантів дістали з дна Київського водосховища в п'ятницю, 3 червня. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Небітов та показав фото та відео з місця подій.

"Долітався... За попередніми даними, російську "пташку" підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться. Поліція Київщини проводить огляд місця події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня ЗСУ знищили російський вертоліт Мі-35МС вартістю близько 36 мільйонів доларів.

До цього на Харківщині українські десантники за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Перун збили бойовий гелікоптер окупантів Ка-52 Алігатор.