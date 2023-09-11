Збито два безпілотні літальні апарати в Білгородській області

08:20 11 вересня Київ, Україна

Вночі 11 вересня в Білгородській області було заявлено про збиття двох безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Інформацію про подію підтвердили губернатор області В'ячеслав Гладков та міністерство оборони росії.



Стверджується, що два БПЛА нібито було знищено засобами протиповітряної оборони (ППО) над територією Білгородської області.



Губернатор Гладков повідомив, що інцидент стався в Яковлівському міському окрузі, де російська система ППО збила два дрони типу літак над безпечною зоною, і при цьому не було постраждалих.



Він також зазначив, що уламки одного зі знищених безпілотників упали на дорогу поряд із приватним житловим будинком. На місці інциденту працюють усі оперативні служби.