Співробітниця ФСБ і "вагнерівець", що втекли до Франції, дають свідчення - ЗМІ

Співробітниця ФСБ та член ПВК Вагнера запросили політичний притулок у Франції та дають свідчення про військові злочини Росії, в тому числі в Україні, а ЗМІ готують матеріал за свідченнями одного з них. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, пише The Insider з посиланням на главу проекту Gulagu.net та правозахисника Володимира Осєчкіна.
За його словами, обидва опинилися в одному літаку випадково і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони до служби безпеки аеропорту.
Він зазначив, що співробітник ПВК розповів, як було створено військове формування при Міноборони Росії, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України, безпосередньо в Луганській області.
Співробітниця ФСБ володіє інформацією, пов'язаною з документообігом, у тому числі з вторгненням в Україну, і щодо процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.
Осєчкін додав, що, ймовірно, співробітниця ФСБ та "вагнерівець" отримали політичний притулок, оскільки їхнім життям загрожувала небезпека:
Повідомляється, що за останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії та попросити притулок.. Вони також дають свідчення.
Раніше повідомляли, що російські солдати продовжують масово здаватися в полон.
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