Співробітниця ФСБ і "вагнерівець", що втекли до Франції, дають свідчення - ЗМІ

08:47 15 жовтня Київ, Україна

Співробітниця ФСБ та член ПВК Вагнера запросили політичний притулок у Франції та дають свідчення про військові злочини Росії, в тому числі в Україні, а ЗМІ готують матеріал за свідченнями одного з них. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, пише The Insider з посиланням на главу проекту Gulagu.net та правозахисника Володимира Осєчкіна.

За його словами, обидва опинилися в одному літаку випадково і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони до служби безпеки аеропорту.

"Побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, спочатку було вирішено, що це дві різні особи відправили один квиток, потім з'ясувалося, що одна людина сидить у 28 ряду, друга - у 29-му. Обидва синхронно пішли запитувати політичний притулок та міжнародний захист, це виглядало дуже дивно – кожен із них вирішив, що другий тут до душі. У французької поліції та служби безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація була нестандартна", - розповів Осечкін.

Він зазначив, що співробітник ПВК розповів, як було створено військове формування при Міноборони Росії, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України, безпосередньо в Луганській області.

Співробітниця ФСБ володіє інформацією, пов'язаною з документообігом, у тому числі з вторгненням в Україну, і щодо процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.

Осєчкін додав, що, ймовірно, співробітниця ФСБ та "вагнерівець" отримали політичний притулок, оскільки їхнім життям загрожувала небезпека:

"Коли члени путінської системи виходять із неї, вони стають ворогами системи".

Повідомляється, що за останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії та попросити притулок.. Вони також дають свідчення.

Раніше повідомляли, що російські солдати продовжують масово здаватися в полон.