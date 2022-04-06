Саудівська Аравія: вибух на міському кладовищі

18:50 11 листопада Київ, Україна

У західній частині Саудівської Аравії, на міському кладовищі в Джидді, під час проведення церемонії на честь завершення Першої світової війни, пролунав вибух.

У церемонії брали участь представники кількох країн: Франція, Греція, Італія, Велика Британія і США.



Вибух прогримів в частині кладовища, де розташовані могили, що не належать до мусульманської конфесії, двоє людей, в тому числі співробітник консульства Греції, поранені під час вибуху.





За даними французьких дипломатів, вибухнув саморобний вибуховий пристрій.