Сапери рф підірвалися на міні
11:27 24 травня Киев, Украина
Четверо російських саперів підірвалися на міні під час розмінування "Азовсталі".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.
"Маріуполь. При розмінуванні "Азовсталі" четверо російських саперів підірвалися на міні. Один - у тяжкому стані, двоє - середнього ступеня, і один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати хорошою. Відплата невідворотна. Слава Україні!!", - написав він.
Захисники міста – бійці полку "Азов", і чимало місцевих мешканців знайшли притулок від супротивника на "Азовсталі".
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