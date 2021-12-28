Сапери потрапили під обстріл на Донбасі, загиблих і постраждалих немає

В результаті обстрілу особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований з місця проведення розмінування в районі населеного пункту Гнутове.
Головною метою проведення робіт є очищення території від вибухонебезпечних предметів з метою зниження мінної небезпеки до рівня, при якому люди можуть жити безпечно.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в понеділок, 26 квітня.
Роботи проводяться щодня. Однак ситуація ускладнюється тим, що ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, знаходиться поблизу лінії розмежування. Щодня піротехніки ризикують власним життям, адже разом з небезпекою мін і снарядів, які вилучають фахівці, додається ще й ризик опинитися під ворожим вогнем.
На момент обстрілу на місці знаходилося 23 представники ДСНС і 5 одиниць техніки.
Рятувальники були змушені негайно зупинити роботи і залишити небезпечну ділянку.
В цей час роботи призупинені, особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований з місця події. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
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