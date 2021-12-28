Сапери потрапили під обстріл на Донбасі, загиблих і постраждалих немає

20:38 26 квітень Київ, Україна

В результаті обстрілу особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований з місця проведення розмінування в районі населеного пункту Гнутове.

Головною метою проведення робіт є очищення території від вибухонебезпечних предметів з метою зниження мінної небезпеки до рівня, при якому люди можуть жити безпечно.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в понеділок, 26 квітня.

Роботи проводяться щодня. Однак ситуація ускладнюється тим, що ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, знаходиться поблизу лінії розмежування. Щодня піротехніки ризикують власним життям, адже разом з небезпекою мін і снарядів, які вилучають фахівці, додається ще й ризик опинитися під ворожим вогнем.

"26 квітня приблизно з 8:00 до 8:40 ранку, в результаті порушення режиму тиші, відбулися обстріли садового товариства біля с. Гнутове, що поблизу Маріуполя. Місце обстрілу знаходиться в безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС в рамках проєкту між ДСНС і Представництвом міжнародної гуманітарної організації «The HALO Trust» в Україні»", - йдеться в повідомленні.

На момент обстрілу на місці знаходилося 23 представники ДСНС і 5 одиниць техніки.

Рятувальники були змушені негайно зупинити роботи і залишити небезпечну ділянку.

В цей час роботи призупинені, особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований з місця події. На щастя, загиблих і постраждалих немає.