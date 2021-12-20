Найбільш неординарні митні порушення листопада

17:33 08 грудень Київ, Україна

У листопаді 2021 року Київська митниця відкрила понад тисячу справ про порушення митних правил. Були у тому числі й неординарні митні правопорушення. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Так, у листопаді співробітники Київської митниці запобігли спробі незаконного вивезення до Непалу через аеропорт «Бориспіль» трьох живих вовків під виглядом собак породи сибірська лайка.

Фото: Самые неординарные таможенные нарушения ноября

Ще один прецедент пов'язаний із представниками морської фауни. Митники виявили посилки з бивнем моржа та зубами кашалотів, які незаконно пересилалися з Одещини до Німеччини та Франції під виглядом меблевої фурнітури. Бивень моржа, п'ять зубів та три вироби з них вилучено.
 
Фото: Самые неординарные таможенные нарушения ноября 01
Фото: Самые неординарные таможенные нарушения ноября 02

У Київській митниці не згадують жодного подібного випадку за останні кілька десятків років: «Ведмеді, соколи кілька років тому були, а ось живих вовків вилучаємо вперше. Так само як і бивні та зуби представників морської фауни».

Замикає трійцю «інтересів» листопада виявлення 30 кілограмів листя коки з Південної Америки. У складі листя коки містяться наркотичні засоби – кокаїн та екгонін, обіг яких в Україні обмежений. Листя коки пересилалося в Україну з Перу під виглядом зеленого та трав'яного чаїв у шести міжнародних поштових відправленнях.