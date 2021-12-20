Найбільш неординарні митні порушення листопада

17:33 08 грудень Київ, Україна

У листопаді 2021 року Київська митниця відкрила понад тисячу справ про порушення митних правил. Були у тому числі й неординарні митні правопорушення. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.



Так, у листопаді співробітники Київської митниці запобігли спробі незаконного вивезення до Непалу через аеропорт «Бориспіль» трьох живих вовків під виглядом собак породи сибірська лайка.







Ще один прецедент пов'язаний із представниками морської фауни. Митники виявили посилки з бивнем моржа та зубами кашалотів, які незаконно пересилалися з Одещини до Німеччини та Франції під виглядом меблевої фурнітури. Бивень моржа, п'ять зубів та три вироби з них вилучено.



У Київській митниці не згадують жодного подібного випадку за останні кілька десятків років: «Ведмеді, соколи кілька років тому були, а ось живих вовків вилучаємо вперше. Так само як і бивні та зуби представників морської фауни».



Замикає трійцю «інтересів» листопада виявлення 30 кілограмів листя коки з Південної Америки. У складі листя коки містяться наркотичні засоби – кокаїн та екгонін, обіг яких в Україні обмежений. Листя коки пересилалося в Україну з Перу під виглядом зеленого та трав'яного чаїв у шести міжнародних поштових відправленнях.