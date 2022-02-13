Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі

19:03 20 травень Київ, Україна

Boeing 737 Міжнародних авіаліній України рейсом "Стамбул - Київ" здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси.

Екіпаж відправив диспетчеру код, що говорить про аварію або позаштатну ситуацію на борту повітряного судна. Відомо, що в польоті над Чорним морем у авіалайнера виникла технічна несправність. В одному з двигунів літака відбулося різке падіння тиску масла.

Про це повідомляє пресслужба МАУ у четвер, 20 травня.

"Досвідченими екіпажами МАУ дана ситуація багаторазово відпрацьована на тренажерах. Екіпаж діяв строго з дотриманням інструкцій, а також відповідно до вимог авіаційної безпеки та безпеки польотів. Всі дії екіпажу і проведення посадки були здійснені швидко, професійно і без збоїв при сприянні аварійно-рятувальних служб Міжнародного аеропорту Одеса", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що пасажири рейсу будуть доставлені до Києва о 21:10 додатковим літаком Embraer 190. До цього їм нададуть харчування і напої.