Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі
19:03 20 травень Київ, Україна
Boeing 737 Міжнародних авіаліній України рейсом "Стамбул - Київ" здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси.
Екіпаж відправив диспетчеру код, що говорить про аварію або позаштатну ситуацію на борту повітряного судна. Відомо, що в польоті над Чорним морем у авіалайнера виникла технічна несправність. В одному з двигунів літака відбулося різке падіння тиску масла.
Про це повідомляє пресслужба МАУ
у четвер, 20 травня.
"Досвідченими екіпажами МАУ дана ситуація багаторазово відпрацьована на тренажерах. Екіпаж діяв строго з дотриманням інструкцій, а також відповідно до вимог авіаційної безпеки та безпеки польотів. Всі дії екіпажу і проведення посадки були здійснені швидко, професійно і без збоїв при сприянні аварійно-рятувальних служб Міжнародного аеропорту Одеса", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що пасажири рейсу будуть доставлені до Києва о 21:10 додатковим літаком Embraer 190. До цього їм нададуть харчування і напої.
"За попередньою інформацією, більшість пасажирів рейсу прямували в Україну. Для транзитних пасажирів буде забезпечене перенесення стикування з дотриманням всіх міжнародних авіаційних правил і норм", - запевнили в МАУ.
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