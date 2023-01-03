З вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян

11:38 03 січня Київ, Україна

На деокупованих територіях Харківської області виявили понад 920 тіл цивільних, які загинули через військове вторгнення росіян. Серед убитих 25 дітей. Попередньо ідентифіковано 656 загиблих.



Про це повідомив керівник головного управління Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

“Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс “російський світ” у наші мирні села та міста. Загалом із 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей”, – зазначив він.

За його даними, з початку повномасштабного вторгнення російські обстріли Харківщини не припиняються, через це загинуло 1699 цивільних, у тому числі 74 дитини. Поранення отримали 2596 цивільних.

“Армія російських варварів, убивць та ґвалтівників робила все, щоб знищити наші міста. З 24 лютого обстріл Харківської області з боку російської федерації не припинявся ні на день”, – додав Тимошко.

Він також повідомив, що за фактами воєнних злочинів правоохоронці повідомили про підозру 16 військовослужбовців рф.



Загалом через російські обстріли на Харківщині зруйновано та пошкоджено 9 617 будинків, 1 428 з них – у Харкові.