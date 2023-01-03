З вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян

На деокупованих територіях Харківської області виявили понад 920 тіл цивільних, які загинули через військове вторгнення росіян. Серед убитих 25 дітей. Попередньо ідентифіковано 656 загиблих.
Про це повідомив керівник головного управління Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
За його даними, з початку повномасштабного вторгнення російські обстріли Харківщини не припиняються, через це загинуло 1699 цивільних, у тому числі 74 дитини. Поранення отримали 2596 цивільних.
Він також повідомив, що за фактами воєнних злочинів правоохоронці повідомили про підозру 16 військовослужбовців рф.
Загалом через російські обстріли на Харківщині зруйновано та пошкоджено 9 617 будинків, 1 428 з них – у Харкові.
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