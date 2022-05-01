З пляжів Кирилівки мертвих медуз вивозять спецтехнікою. Фото. Відео

10:52 30 липня Київ, Україна

Комунальні служби курортної Кирилівки зобов'язали за допомогою спецтехніки вивозити із узбережжя мертвих медуз.

Про це повідомляється на сайті селищної ради.



"Робили вони це і в дні, коли під будівлею селищної ради збиралися люди і висловлювали своє невдоволення, в тому числі великим скупченням медуз на пляжах і узбережжі Кирилівки", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що щоранку комунальники вивозили 1-1,5 повних тракторні причепи мертвих медуз. У цьому їм також допомагали місцеві жителі.



Місцева влада закликала всіх небайдужих жителів приєднатися до прибирання мертвих медуз.