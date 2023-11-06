З початку вторгнення СБУ заблокувала 76 ботоферм, які розповсюджували проросійські наративи

14:10 06 листопада Київ, Україна

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розкриває подробиці успішної боротьби з кіберзагрозами. В інтерв'ю United24 він розповів про блокування 76 ботоферм і нейтралізацію тисяч кібератак з початку повномасштабного вторгнення росії.



Протягом 2022-2023 років СБУ припинила діяльність 76 ботоферм із аудиторією 3 млн фейкових акаунтів, які діяли в Україні та поширювали проросійські наративи. Також, за словами Вітюка, регулярно відбуваються масовані атаки на державні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури, телекомпанії. Служба безпеки нейтралізувала близько 4 тисяч кібератак за 10 місяців цього року. У хакерську діяльність залучають і студентів - під контролем спецслужб росії. А вчать атакувати не лише українські системи, а й країни-партнери.

"Ворог регулярно намагається розхитати ситуацію в інформаційному просторі України. Один із інструментів такого впливу – це за допомогою ботоферм, які розганяють проросійські наративи в інтернеті”, – коментує дії росії Ілля Вітюк.

Як зазначає представник СБУ, служба успішно та комплексно протидіє росії у кіберпросторі.