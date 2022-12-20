З початку війни жертвами окупантів стали понад 6 тис. мирних жителів

За період з 24 лютого по 18 грудня жертвами військового вторгнення росії в Україну стали 6755 мирних жителів країни, ще 10769 отримали поранення.
Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованому у понеділок, 19 грудня.
Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованому у понеділок, 19 грудня.
Серед убитих 2686 чоловіків, 1822 жінки, 174 дівчинки та 216 хлопчиків, а також 38 дітей та 1890 дорослих, стать яких поки невідома.
Наголошується, що фактичні цифри цивільних втрат значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька (Луганська область).
За даними УВКПЛ, з 1 по 18 грудня загинули 123 мирні жителі України та 339 постраждали.
За даними УВКПЛ, з 1 по 18 грудня загинули 123 мирні жителі України та 339 постраждали.
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