З початку війни жертвами окупантів стали понад 6 тис. мирних жителів

14:39 20 грудня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара За період з 24 лютого по 18 грудня жертвами військового вторгнення росії в Україну стали 6755 мирних жителів країни, ще 10769 отримали поранення.Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованому у понеділок, 19 грудня.

Серед убитих 2686 чоловіків, 1822 жінки, 174 дівчинки та 216 хлопчиків, а також 38 дітей та 1890 дорослих, стать яких поки невідома.

"Більшість зафіксованих випадків загибелі цивільного населення пов'язана із застосуванням зброї вибухової дії з широким радіусом ураження, у тому числі обстрілами з тяжкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ударами з повітря", - уточнили в ООН.

Наголошується, що фактичні цифри цивільних втрат значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька (Луганська область).



За даними УВКПЛ, з 1 по 18 грудня загинули 123 мирні жителі України та 339 постраждали.