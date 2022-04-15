З початку війни в Україні відкрито 230 справ про держзраду

11:31 15 квітня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України співробітники Державного бюро розслідувань відкрили 154 кримінальні провадження за статтею про держзраду та 81 провадження – за підозрою в колабораційній діяльності.

Про це повідомляється на сайті бюро у п'ятницю, 15 квітня.



Вказано, що серед фігурантів – голови сільських рад, депутати різних рівнів, посадові особи, судді, правоохоронці та військовослужбовці.



При цьому найбільше справ щодо зрадників розслідує територіальне управління ДБР Краматорська. 109 проваджень відкрито за державну зраду, 74 – за колабораційну діяльність.



Відомство застерегло всіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами.



"Короткострокова вигода від "служіння" окупантам перетвориться на ганебне та тривале ув’язнення", - зазначили в ДБР.