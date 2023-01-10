З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів

17:17 10 січня Київ, Україна





Пресслужба відомства повідомила в Telegram, що з 24 лютого



Так, у Києві СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Чиновники передавали російській стороні розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.



У Миколаєві викрито колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який після 24 лютого минулого року добровільно запропонував російські стороні свою допомогу у війні проти України. З початку повномасштабного вторгнення росії Служба безпеки України розслідує понад 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 з них вже направлено до суду.Пресслужба відомства повідомила в Telegram, що з 24 лютого СБУ викрила понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України.Так, у Києві СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Чиновники передавали російській стороні розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.У Миколаєві викрито колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який після 24 лютого минулого року добровільно запропонував російські стороні свою допомогу у війні проти України.

"Перебуваючи на посаді, зловмисник передавав російським спецслужбам інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військових полонених рф", — йдеться в повідомленні.

У Хмельницькому СБУ затримала громадянина рф, який прибув в Україну ще у січні 2022 року для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

"Його "легендою" було нібито відвідування родичів. А справжнім завданням – створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави", — повідомили в СБУ.

На Волині нейтралізовано шпигуна — ним виявився громадянин білорусі, який збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.



За всіма викритими фактами контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх підозрюваних.