З початку війни Нацполіція виявила 170 диверсантів

08:14 21 квітня Київ, Україна

Підрозділи Національної гвардії від початку повномасштабного вторгнення росії виявили 170 ворожих диверсантів.



Про це повідомив начальник відділу забезпечення громадської безпеки Національної гвардії Олександр Гриценко під час пресконференції в Укрінформі "Специфіка охорони громадського порядку особовим складом НГУ у звільнених населених пунктах Київщини".



“З початку нападу росії 24 лютого підрозділи Нацгвардії затримали 1733 особи, з яких 170 – представники диверсійно-розвідувальних груп. Їх передали до Служби безпеки”, – сказав він.



У затриманих вилучили 33 одиниці вогнепальної зброї та майже 500 набоїв, 15 одиниць холодної зброї, 29 гранат та більше кілограма наркотиків, додав Гриценко.



Він закликав громадян бути обережними з огляду на те, що днями правоохоронці виявили в одному зі столичних районів розтяжку.



“Зараз наші піші патрулі залучені до суспільної безпеки. Ми робимо все можливе, щоб убезпечити наших громадян”, - сказав представник Нацгвардії.