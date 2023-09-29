З початку війни на вибухівці підірвалися 780 людей, з них 77 – діти

16:16 28 вересня Київ, Україна

Заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Дідик повідомив, що з початку повномасштабної війни росії проти України на вибухівці підірвались 780 осіб, з яких 251 загинули.

Про це Микола Дідик сказав на брифінгу.

"Від вибухонебезпечних предметів постраждали 780 осіб, з яких 251 особа загинула, а 529 - отримали поранення. Серед постраждалих 77 дітей, з яких 13 – загинули”, – Дідик.