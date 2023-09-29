З початку війни на вибухівці підірвалися 780 людей, з них 77 – діти

Заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Дідик повідомив, що з початку повномасштабної війни росії проти України на вибухівці підірвались 780 осіб, з яких 251 загинули.
Про це Микола Дідик сказав на брифінгу.
За його словами, з початку війни підрозділи ДСНС знешкодили понад 435 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехніків ДСНС спрямовані на розмінування деокупованих територій та відновлення об'єктів критичної інфраструктури.
Дідик також додав, що внаслідок агресії росії вибухонебезпечними предметами забруднена територія України орієнтовною площею 174 тисячі квадратних км, що становить близько 30% від загальної площі держави.
Дідик також додав, що внаслідок агресії росії вибухонебезпечними предметами забруднена територія України орієнтовною площею 174 тисячі квадратних км, що становить близько 30% від загальної площі держави.
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