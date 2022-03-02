З початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло понад 2000 мирних українців

15:01 02 березень Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та агресії з території Білорусі в Україні загинуло понад 2 000 мирних громадян.



Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Друг пізнається в біді. Вже понад 160 годин Україна та весь український народ тримають оборону від підступного та цинічного нападу Росії та Білорусі, а щогодини це втрачені життя наших дітей, жінок та захисників. Протягом семи днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Наразі основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України спрямовані на порятунок людей.



Рятувальникам вдалося зберегти життя понад 150 людей, ліквідувати понад 400 пожеж, що виникли після ворожого обстрілу, евакуювати понад 500 людей.



Повідомляється, що піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.