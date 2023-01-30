З початку окупації у Мелітополі рашисти викрали майже 1000 осіб – мер

За майже рік російської окупації у Мелітополі викрали близько тисячі місцевих мешканців, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Федоров не назвав точної кількості мешканців, які досі перебувають у полоні, проте сказав, що їх точно сотні.
До окупованого регіону, за його словами, росіяни завезли вісімсот своїх силовиків, які, втім, мешкають не по місцях "роботи", а лише на окупованій Мелітопольщині.
Федоров не назвав точної кількості мешканців, які досі перебувають у полоні, проте сказав, що їх точно сотні.
До окупованого регіону, за його словами, росіяни завезли вісімсот своїх силовиків, які, втім, мешкають не по місцях "роботи", а лише на окупованій Мелітопольщині.
Напередодні стало відомо про плани росіян створити на тимчасово окупованих територіях України 24 виправні колонії, серед яких 12 у Донецькій області, а сім – на Луганщині.. В окупованій Запорізькій області, за словами Федорова, загарбники отримали наказ легалізувати щонайменше три установи.
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