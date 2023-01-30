З початку окупації у Мелітополі рашисти викрали майже 1000 осіб – мер

19:23 30 січня Київ, Україна

За майже рік російської окупації у Мелітополі викрали близько тисячі місцевих мешканців, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Федоров не назвав точної кількості мешканців, які досі перебувають у полоні, проте сказав, що їх точно сотні.

До окупованого регіону, за його словами, росіяни завезли вісімсот своїх силовиків, які, втім, мешкають не по місцях "роботи", а лише на окупованій Мелітопольщині.
"Вдень роз'їжджаються тимчасово окупованими населеними пунктами, але вночі знову збираються на Мелітопольщині, бо бояться сил опору, того, що в селах їх просто умертвлять", - зазначає він.
Напередодні стало відомо про плани росіян створити на тимчасово окупованих територіях України 24 виправні колонії, серед яких 12 у Донецькій області, а сім – на Луганщині.. В окупованій Запорізькій області, за словами Федорова, загарбники отримали наказ легалізувати щонайменше три установи.
"Якщо раніше ми говорили, що тільки в Мелітополі існує не менше п'яти катівень, то частину з них рашисти вже легалізували. Ми не можемо сказати, скільки там людей. З в'язниць, які були до окупації, вони перемістили щонайменше 3,5 тисяч ув'язнених до тимчасово окупованого Криму. Звісно, перемістили нелегально”, – каже мер.