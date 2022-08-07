С начала мая в Украине зафиксировано 47 случаев смертей от утопления

15:00 17 травня Київ, Україна

Вода як і раніше забирає українські життя, тільки за минулу добу зареєстровано 7 смертей на воді, а статистика з початку травня, говорить про 47 потонули

Відзначається, що причини такої трагічної статистики незмінні: купання в не пристосованих для цього місцях, нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води, ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру, а також неналежний догляд за дітьми.



Так, на Волині, правоохоронці повідомили рятувальникам про те, що в смт Іваничі, на приватному ставку - копанці, під час відпочинку впав у воду і потонув хлопчик 2013 народження. Дитину підняли з води місцеві жителі, дитина загинула.



У Житомирській області, ввечері цього ж дня, рятувальникам надійшла інформація про те, що на річці Пустоха в селі Нехворощ Андрушівського району під час відпочинку перекинулися на дерев'яному човні і потонули чоловік 1978 року народження і жінка 1983 року народження.



Загалом, за 16 травня випадки вилучення потопельників були зафіксовані також в Сумській, Тернопільській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.