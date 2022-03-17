З початку виборчої кампанії Нацполіція відкрила 448 кримінальних проваджень

13:53 20 жовтня Київ, Україна

Організація майбутніх місцевих виборів в Україні не стала винятком і не обійшлася без участі Національної поліції. З початку виборчої кампанії співробітниками Нацполіції відкрито 448 кримінальних проваджень. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомила Нацполіція.



З них 217 кримінальних проваджень пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 231 - з порушенням виборчого процесу.



При цьому 25 кримінальних проваджень відкриті протягом минулої доби. Також за час виборчої кампанії складено 1367 адміністративних протоколів про порушення, пов'язаних з виборами.



Органи Національної поліції з 5 вересня зареєстрували 5 881 повідомлення про порушення, пов'язане з виборчим процесом. З них у Києві зафіксовано 718 повідомлень, в Київській області - 598, у Львівській області - 451.