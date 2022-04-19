З початку року піротехніки ДСНС знищили понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів

11:18 20 липня Київ, Україна

Щодня піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) проводять роботи по виявленню та знищенню вибухонебезпечних предметів.
 
Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 20 липня.
"Всього з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили і знищили 41 тисячу 387 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 297 авіаційних бомб", - сказано в повідомленні.
Тільки за минулу добу, 19 липня, піротехніки здійснили 63 виїзди, в ході яких виявили 713 боєприпасів.

Щоб запобігти нещасним випадкам, в разі виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється:
  • торкатися підозрілого предмета або пересувати його;
  • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
  • здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий або механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів і нагрівання;
  • намагатися самостійно знешкодити знахідку.