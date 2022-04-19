З початку року піротехніки ДСНС знищили понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів

Щодня піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) проводять роботи по виявленню та знищенню вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 20 липня.
Тільки за минулу добу, 19 липня, піротехніки здійснили 63 виїзди, в ході яких виявили 713 боєприпасів.
Щоб запобігти нещасним випадкам, в разі виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється:
- торкатися підозрілого предмета або пересувати його;
- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
- здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий або механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів і нагрівання;
- намагатися самостійно знешкодити знахідку.
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