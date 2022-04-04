З початку року від укусів змій в Україні постраждали 30 осіб, включаючи дітей

08:01 07 липня Київ, Україна

Щорічно жертвами отруйних змій стають десятки людей, за 6 місяців 2021 року 30 осіб звернулися за медичною допомогою через ураження зміїною отрутою.



Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

"Станом на 30 червня 2021 року в Україні зареєстрували 30 звернень за медичною допомогою через ураження зміїною отрутою. Серед постраждалих 10 дітей до 17 років і 10 жінок. Зокрема, в червні зафіксовано 8 звернень", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, в Запорізькій області зафіксовано 14 випадків укусів змій, у Львівській - 6, в Житомирській - 4, в Івано-Франківській та Полтавській - по 2 випадки, в Закарпатській і Рівненській - по 1. Летальні випадки не зареєстровані.



Уберегтися від укусів змій можна, якщо дотримуватися простих правил:

Не торкайтеся неперевірених предметів руками. Зустріти небезпечних плазунів можна в лісі, парку, в полі або на сінокосі, а то і на власному подвір'ї. Змій багато в заболочених місцевостях, біля зарослих озер і ставків, у горах і степах. Ці тварини часто ховаються в старих пнях, снопах сіна, під каменями або стовбурами повалених дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею. Не сідайте, якщо не перевірили місце. Перед тим, як сісти на траву, камінь або колоду, пошарудіть або постукайте в тому місці палицею. Це відлякає змію. Зазвичай вони тікають від людей, почувши кроки, стукіт або голоси і відразу ж ховаються або відповзають подалі. Однак в спеку їхня поведінка може змінюватися, тому убезпечте себе цими простими діями. Не наближайтеся і не торкайтеся. Змії агресивні у відповідь. У більшості випадків змії, які проживають в Україні, намагаються втекти, як тільки помічають людину; агресію виявляють тільки в разі небезпеки. Гадюки активні в денний час: як всі холоднокровні, вони люблять грітися на сонці. Зазвичай люди можуть бути вкушеними, якщо випадково наступають, сідають або лягають на рептилію. Однак буває, що змія стає об'єктом своєрідного полювання з боку людини. Якщо ви побачили змію, відійдіть в бік без різких рухів: безпечна відстань - 1,5-2 м. Не намагайтеся зловити або вбити змію - саме так і відбувається більшість укусів. Одягайтеся відповідно. Підготуйтеся до походу. Якщо вирушаєте в місцевості, де можуть жити плазуни, надягайте одяг, який захистить від укусів. Це повинні бути довгі штани з щільної тканини, високі черевики. Штани треба заправити в черевики.

Головна допомога для потерпілого - медична, якомога швидше його потрібно привезти в лікарню. Уже в медустанові можуть прийняти рішення ввести антитоксин, але через ризик побічних явищ його призначають тільки у важких випадках.

За даними ЦГЗ, за аналогічний період 2020 року було зафіксовано 18 звернень у зв'язку з укусами змій, з них п'ятеро дітей до 17 років і сім жінок, а в 2019 році - 83 звернення, з них 16 дітей та 32 жінки. Всього у 2020 році зафіксували 249 звернень через укуси змій, з них 49 дітей до 17 років і 97 жінок. 83 людини отримати протиотруту. Тоді як в 2019 році зафіксували 363 звернення, а в 2018 році - 396, одна людина померла.