З початку дня режим тиші порушений двічі, вогонь відкривали російські окупанти

За даними штабу ООС на вечір понеділка, 2 листопада, з початку поточної доби російськими окупантами двічі були обстріляні українські позиції.
Так, вранці в районі селища Шуми противник застосував протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь з протитанкового гранатомета неподалік від Старогнатівки.
Постріли були неприцільними, тому у відповідь вогонь українські військові не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу ООС немає.
У районі проведення ООС на ділянках уздовж лінії розмежування саперами Державної служби надзвичайних ситуацій розміновано майже 2 га і передано на знищення 10 знайдених боєприпасів.
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