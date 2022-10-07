З початку деокупації на Херсонщині задокументували десятки військових злочинів

20:12 07 жовтня Київ, Україна

На деокупованих територіях Херсонської області поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами військових злочинів російських військових.



Про це повідомили у поліції Херсона.



Правоохоронці кажуть, що відкрили провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".



Як приклад фактів, за якими відкрили провадження, у поліції, серед іншого, навели історію батька та сина з Бериславського району, які, за словами місцевих, співпрацюють з окупаційною владою, видають адреси громадян з проукраїнською позицією та спільно з росіянами проводять обшуки у будинках мирних жителів.



Також розповіли у поліції про мешканця Скадовського району, який погодився на пропозицію росіян обійняти посаду "заступника голови сільської ради" села Широкине. Він, за словами слідчих, брав безпосередню участь в організації та проведенні псевдореферендуму та публічно закликав односельців голосувати.



У Каховському районі інший 34-річний чоловік прийняв пропозицію росіян обійняти посаду "голови селищної ради" у селі Малокахівка та закликав односельців голосувати на псевдореферендумі за входження Херсонщини до складу росії.



Також у нещодавно деокупованому селищі міського типу Архангельське у квартирі двоповерхового будинку поліціянти виявили мертву господарку зі слідами насильницької смерті. Обставини злочину ще не встановлюють.



Зафіксували й кілька фактів, коли мешканці окупованого Криму їхали працювати на окуповану Херсонщину. Так, відомо про мешканців Євпаторії та ще одного кримчанина: перший став так званим "начальником Білозерського відділу поліції", а другий - його "заступником".



За словами заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, зараз українські військові деокупували у Херсонській області понад шість десятків населених пунктів, а саме 6 у Херсонському та 61 у Бериславському районах.



Водночас Тимошенко каже, що кількість задокументованих військових злочинів росіян у регіоні перевищила сотню.