З початку 2023-го в Україні сталося понад 10 тисяч пожеж - ДСНС

20:29 16 серпня Київ, Україна

2023-го в Україні вже виникло 10292 пожежі, які безпосередньо не пов'язані з війною, каже заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Роман Рудак. Під час них загинуло семеро людей, а 18 — отримали травми.

Рудак розповів, у яких областях пожежі трапляються найчастіше, про адміністративні штрафи та кримінальну відповідальність за них.



Понад 10 тисяч пожеж з початку року

Пожежа може виникнути як від необережного поводження з вогнем, так і під час сільськогосподарських спалень, відвідування громадянами лісових масивів, де після себе залишають вогнища. Тому профілактичні заходи ДСНС здійснює комплексно.



На сьогодні у нас дійсно спостерігається підвищений температурний режим, в деяких областях це посуха, яка супроводжується легкозаймистими процесами. ДСНС спільно з військовими державними адміністраціями, з поліцією здійснює рейди для запобігання надзвичайним подіям. На сьогодні у нас зафіксовано 9830 спільних рейдів на всій території України.



З початку року в екосистемах України виникло 10 292 пожежі. Під час них загинуло семеро людей, а 18 — отримали травми.



Лісові пожежі

Найбільша кількість лісових пожеж виникла у Київській, Чернігівській, Рівненській, Харківській та Житомирській областях. Державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує утриматись від відвідування лісів. Особливу увагу слід приділяти хвойним лісам, тому що вони легкозаймисті. Забороняється заїзд на територію лісів автотранспортом, тим більше якщо він має несправності з паливною системою або що-небудь ще. Також у цей період заборонено розводити у лісах багаття, залишати там чи вивозити туди сміття.



До п'яти років ув'язнення

Відповідно до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення вимог пожежної безпеки в лісах" передбачено штраф від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів, що становить від 1500 до 4500 гривень. А за статтею 77-1 "За самовільне випалення рослинності або знищення залишків" - штраф від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 3000 до 6000 гривень.



Також в Україні діє стаття 245 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за знищення чи пошкодження лісових масивів та зелених насаджень. Там штрафи набагато більші – до 91000 гривень та також передбачається позбавлення волі від 2 до 5 років.