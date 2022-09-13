З кінця лютого внаслідок бойових дій в Україні на робочих місцях загинули 163 особи

10:04 13 вересня Київ, Україна

З початку повномасштабної війни в Україні у процесі виконання трудових обов'язків постраждали 555 працівників підприємств, 163 із них загинули.



Про це повідомили у Фонді соціального страхування.

“З початку війни на підприємствах України зафіксовано 555 постраждалих внаслідок бойових дій працівників (+6 за останній тиждень). З них під час виконання трудових обов'язків через збройну агресію росії загинули 163 українці”, – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждалих серед працівників підприємств зареєстровано у Києві – 97, з них 32 було травмовано смертельно. У Миколаївській області – 69 постраждалих, 26 з яких померли, у Дніпропетровській області – 53 та 11 відповідно, Донецької області – 52 та 10, Харківщині – 46 та 9.



До відомостей про кількість постраждалих не внесли військовослужбовців, поліціянтів, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС тощо.



Щодо кожного випадку поранень чи смерті українських працівників у результаті російського вторгнення організується робота з розслідування.



У фонді запевнили, що всі працівники, які постраждали під час роботи внаслідок бойових дій, забезпечуються страховими виплатами та медико-соціальними послугами.



Також одноразові грошові допомоги та щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників.