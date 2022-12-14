З лютого по жовтень росіяни обстріляли Україну понад 14 тисяч разів

18:31 14 грудня Київ, Україна

З 24 лютого по 20 жовтня російські війська скоїли по Україні 14 608 обстрілів, свідчать дані СБУ, наведені у доповіді уповноваженого Верховної Ради України про дотримання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії росії.



Основна частина обстрілів припала на Донецьку (4276), Харківську (3504), Запорізьку (1192), Сумську (1099), Дніпропетровську (1086), Миколаївську (1058) та Херсонську (754) області.

За даними Міноборони можна зробити висновок, що областями, що найбільше постраждали від порушень норм Міжнародного гуманітарного права (МГП) у зазначений вище період, є Донецька (207 фактів порушень), Харківська (200), Миколаївська (147), Дніпропетровська (143), Запорізька (97), Сумська (89), Луганська (79), Київська (52), Одеська (37), Херсонська (35) та Чернігівська (34) області.

Починаючи з 24 лютого, правоохоронні органи відкривають кримінальні провадження, пов'язані з повномасштабною агресією росії. За даними Офісу Генпрокурора на 24 жовтня, розпочали розслідування понад 60 тисяч злочинів.

“Більшість проваджень розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни, тобто норм МГП (стаття 438 ККУ) – 40 221 провадження. За результатами розслідування злочинів, передбачених статтею 438 ККУ, повідомлено про підозру 195 осіб. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 47 осіб, 10 з яких наразі засуджено», – наводять дані правоохоронців у доповіді.

Порушення МГП зазвичай пов'язані з використанням вибухової зброї великого радіусу дії у густонаселених районах, але не тільки. При цьому слід врахувати, що зараз знати всі факти порушень, скоєних, зокрема, на окупованих територіях, неможливо.



Через відсутність однієї позиції щодо категоризації порушень серед відомств, а також наявності розбіжностей у даних, які вони повідомляють, неможливо визначити, скільки з понад 40 тисяч кримінальних проваджень, кваліфікованих як "Порушення законів та звичаїв війни", становлять ті чи інші військові злочини.



Також, згідно з інформацією Офісу Генпрокурора, обсяг порушень, пов'язаних з російською агресією, але які не є порушенням норм МГП, значний. Правоохоронці розслідують провадження за статтями про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, колабораційну діяльність та державну зраду.