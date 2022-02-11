З 25 лютого заплановано перевірку 6 українських телеканалів. Причини

09:35 11 лютий Київ, Україна

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення 10 лютого ухвалила рішення про позапланову перевірку 6 телеканалів. Причиною таких незапланованих дій є поширення в ефірі інформації, що належить до державної таємниці.

Перевірки почнуть здійснюватись найближчим часом, у період з 25 лютого до 12 березня. Канали, які, ймовірно, мають підставу бути причетними до звинувачення: «Україна», «5 канал», «Прямий», «4 канал», «Україна 24» та «Еспресо».



Серед інформації, яку показали вищезгадані канали, могли бути документи, які охороняються законом, а саме лист начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби та звіт начальника спеціального резерву ГУР Юрія Семенюка щодо проведення спецоперації «Авеню».