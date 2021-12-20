З 1 січня сліди тортур у в'язницях фіксуватимуться за новими стандартами: плюси та мінуси

15:08 15 грудень Київ, Україна

Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби (ЦОЗ ДКВС) при Міністерстві юстиції видав наказ, яким зобов'язав медиків у пенітенціарних установах фіксувати тілесні ушкодження у спеціальній карті, що ґрунтується на міжнародних стандартах фіксування тортур.



Згідно з текстом наказу, він набирає чинності з 1 січня 2022 року.



Тому з нового року лікарі, які обстежують ув'язнених із колоній, в'язниць та СІЗО, повинні докладно описувати всі виявлені тілесні ушкодження та заносити їх у спеціальну карту первинної фіксації зовнішніх ушкоджень.



Карта заповнюється у випадках звернення та/або доставки до ЦОЗ ДКВС України осіб у зв'язку із заподіянням ним тілесних ушкоджень кримінального характеру або виявлення ознак таких тілесних ушкоджень медичним працівником закладу охорони здоров'я ЦОЗ.



Інструкція із заповнення картки, що додається до наказу, вимагає фіксувати всі скарги ув'язненого на момент огляду, а також наносити на анатомічну схему тіла в картці всі виявлені пошкодження, зокрема синці, садна, рани, ампутації, переломи, вивихи та опіки, описуючи їхній колір, розміри, кількість та характер.



Про виявлені пошкодження медпрацівник повинен негайно поінформувати прокурора та адміністрацію установи виконання покарань, а у випадках, коли засуджений повідомляє, що тілесні ушкодження заподіяли працівники Державної кримінально-виконавчої служби України, слід також повідомити Державне бюро розслідувань.



У карті робиться позначка про установу, до якої передано інформацію, із зазначенням номера телефону, електронної адреси, дати та часу передачі інформації та прізвища особи, яка його прийняла.



Як повідомила координаторка проєктів Української Гельсінської спілки з прав людини Маргарита Тарасова, за задумом закладені у наказі норми мають протидіяти тортурам щодо ув'язнених, зокрема, з боку працівників пенітенціарних установ.



За її інформацією, в основу карти фіксації пошкоджень покладено стандарти Стамбульського протоколу – документа ООН, розробленого для ефективного документування та розслідування тортур. Сам факт запровадження такої інструкції для медиків є позитивним, але водночас є низка застережень щодо того, як насправді застосовуватимуть ці норми і чи дійсно вони будуть працювати для запобігання тортурам.



Насамперед, каже експерт, йдеться про залежність медиків системи ЦОЗ ДКВС від керівництва пенітенціарних установ. Адже навіть інструкція з фіксації пошкоджень вимагає надсилати інформацію про такі травми насамперед до адміністрації в'язниці. У той час як Стамбульський протокол багато уваги приділяє чутливості теми перенесеного насильства та закликає медиків приймати зважені рішення щодо того, як розпоряджатися отриманими даними.



Немає в інструкції та критично важливої згадки про те, що огляд повинен проводитись за зачиненими дверима, а не під наглядом оперативника, як це часто буває сьогодні.



"Як медик у таких обставинах має будувати довіру з ув'язненими, а ув'язнений бути захищений від репресій – абсолютно незрозуміло", – зазначає Маргарита Тарасова.



Крім того, за її словами, незважаючи на те, що медики мають заповнювати велику кількість різноманітних журналів та довідок, більшість з них не будуть медичною документацією і не зможуть бути використані під час подальших судово-медичних експертиз для доведення тортур.



Інша була б ситуація, якщо норми Стамбульського протоколу були запроваджені на рівні наказів та документів Міністерства охорони здоров'я та поширені на всіх лікарів, які можуть мати справу зі слідами тортур. Тоді зібрана лікарями інформація мала б контролюватись системою МОЗ та мала б відповідний статус для судмедекспертиз.



"А поки що це лише внутрішні документи системи виконання покарань, і навіть якщо "тюремні" лікарі таку інформацію збиратимуть, то вона може або ігноруватися, або просто не допомагати розслідувати тортури", - робить висновок правозахисниця.