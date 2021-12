Риба вдарила по обличчю міністра оборони Молдови

Курйозний випадок стався під час військових навчань з міністром оборони Молдови. Вистрибнула з води риба вдарила по обличчю Олександра Пинзаря. Порахувавши цей інцидент забавним, міністр оборони виклав відео «зіткнення» з рибою в Facebook.

У ролику Пинзарь їхав на бронетранспортері з відкритим люком. З води вистрибнули кілька риб, одна з них ударила міністра по обличчю, а потім впала йому під ноги в кабіну. Відео він супроводив піснею In the Army Now групи Status Quo.

У підписі до ролика міністр повідомив, що інцидент здався йому приємним і смішним. "Я не великий шанувальник риболовлі, але всім рибалкам бажаю такої ж удачі, яку отримав я, сам того не очікуючи", - додав він.

Зараз військові навчання також проходять в Чорному морі біля берегів Болгарії. В Sea Breeze 2020 беруть участь збройні сили десяти країн НАТО - Болгарії, Бельгії, Італії, Греції, Румунії, Грузії, Іспанії, Франції, Туреччини і США.