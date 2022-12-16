10:49 16 грудня Київ, Україна

У зв'язку з пошкодженням енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у чотирьох регіонах України знеструмлені.



Про це повідомила Укрзалізниця у п'ятницю, 16 грудня.



Вказано, що йдеться про Харківську, Кіровоградську, Донецьку та Дніпропетровську області.

"Поки пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, стежте за оновленням інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що посадка та висадка йде через підземні переходи.