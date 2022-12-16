У зв'язку з пошкодженням енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у чотирьох регіонах України знеструмлені.
Про це повідомила Укрзалізниця у п'ятницю, 16 грудня.
Вказано, що йдеться про Харківську, Кіровоградську, Донецьку та Дніпропетровську області.
Про це повідомила Укрзалізниця у п'ятницю, 16 грудня.
Вказано, що йдеться про Харківську, Кіровоградську, Донецьку та Дніпропетровську області.
Зазначається, що посадка та висадка йде через підземні переходи.
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