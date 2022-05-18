Російського військового чекає довічне ув'язнення

19:15 18 травня Київ, Україна

Російський військовий Вадим Шишімарін зізнався у вбивстві мирного мешканця Сумської області.

Окупанту загрожує довічне ув'язнення.



Шишімарина звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством людини. Максимальне покарання за такий злочин – довічне ув'язнення.



Про це розповів прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк у коментарі "Суспільному".