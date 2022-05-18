Російського військового чекає довічне ув'язнення

Російський військовий Вадим Шишімарін зізнався у вбивстві мирного мешканця Сумської області.
Окупанту загрожує довічне ув'язнення.
Шишімарина звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством людини. Максимальне покарання за такий злочин – довічне ув'язнення.
Про це розповів прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк у коментарі "Суспільному".
Шишімарина звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством людини. Максимальне покарання за такий злочин – довічне ув'язнення.
Про це розповів прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк у коментарі "Суспільному".
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