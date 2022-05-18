Російського військового чекає довічне ув'язнення

19:15 18 травня Київ, Україна

Російський військовий Вадим Шишімарін зізнався у вбивстві мирного мешканця Сумської області.

 
Окупанту загрожує довічне ув'язнення.

Шишімарина звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаному з умисним вбивством людини. Максимальне покарання за такий злочин – довічне ув'язнення.

Про це розповів прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк у коментарі "Суспільному".
 
"Шишімарін звинувачується в тому, що, будучи командиром відділення Кантемирівської танкової дивізії у складі ЗС РФ, 24 лютого незаконно вторгся на територію України і 28 лютого з автомата Калашнікова вбив беззбройного мирного жителя, що нічим не погрожував, на території Сумської області", - розповів проурор.