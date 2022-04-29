Російський снаряд влучив у школу Сєвєродонецька

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни обстріляли будівлю школи у Сєвєродонецьку. Артилерійський удар по місту російська армія завдала з ранку. Після влучення снаряда зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу”, – розповів голова регіону.