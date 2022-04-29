Російський снаряд влучив у школу Сєвєродонецька
11:18 29 квітня Київ, Україна
Сьогодні російські війська обстріляли з артилерії Сєвєродонецьк у Луганській області.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни обстріляли будівлю школи у Сєвєродонецьку. Артилерійський удар по місту російська армія завдала з ранку. Після влучення снаряда зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу”, – розповів голова регіону.
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