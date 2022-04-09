Росіяни видали себе з Краматорськом так само як із Boeing MH-17

16:32 08 квітня Київ, Україна

Російські пропагандисти знову дали фальстарт: одразу після ракетного удару росіян по вокзалу Краматорська у проросійському телеграм-каналі з'явився пост під відео з вибухом та підпис: «Працюють по скупченню бойовиків ЗСУ».



Цей пост встигли опублікувати ще кілька пропагандистських телеграм-каналів росії. Потім окупанти зрозуміли, що видали себе з головою і змінили текст на: «Впала Точка-У, яку використовують сили ЗСУ».

Як показала практика, досвід 2014 року нічого наших ворогів не навчив. Всі ж таки пам'ятають, як росіяни раділи тому, що збили «літак укров»? Ось тільки потім виявилось, що це був Малайзійський Boeing. 8 квітня 2022 року історія повторилася.

Ще один факт. РІА Новини запостили інформацію про вибух о 10:25, хоча перші повідомлення у чатах з'явилися приблизно о 10:30, що підтверджують більшість людей.

Зверніть увагу, що на скріні написано, що у Twitter повідомлення було викладено через TweetDeck. Цей сервіс використовується для надсилання відкладених постів.

Крім того, російські Telegram-канали ще вчора натякали на можливий обстріл вокзалу в Краматорську. В одному з постів громадянам, які евакуюються із міста, рекомендувалося їхати не на залізничному транспорті.





