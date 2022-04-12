Російські військові під виглядом українців напали на ЗСУ

У Миколаївській області переодягнуті російські окупанти видавали себе за місцевих жителів, що заблукали, і намагалися атакувати позиції Збройних сил України.
Про це повідомило Оперативне командування Південь у ніч проти вівторка, 12 квітня.
У командуванні також зазначили, що на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне становище та закріпитися за адміністративними кордонами Херсонської області.
При цьому через погіршення погодних умов – штормовий вітер та дощі – противник не може застосовувати безпілотники для розвідки та коригування вогню.
При цьому через погіршення погодних умов – штормовий вітер та дощі – противник не може застосовувати безпілотники для розвідки та коригування вогню.
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