Російські військові під виглядом українців напали на ЗСУ

09:28 12 квітня Київ, Україна

У Миколаївській області переодягнуті російські окупанти видавали себе за місцевих жителів, що заблукали, і намагалися атакувати позиції Збройних сил України.

Про це повідомило Оперативне командування Південь у ніч проти вівторка, 12 квітня.

"У Миколаївській області, вишукуючи відчайдушні способи диверсій, переодягнені рашисти на трьох цивільних автомобілях, намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих жителів, що заблукали. Під'їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши п'ятьох своїх, рашисти швидко втекли з поля бою", – зазначається у повідомленні.

У командуванні також зазначили, що на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне становище та закріпитися за адміністративними кордонами Херсонської області.



При цьому через погіршення погодних умов – штормовий вітер та дощі – противник не може застосовувати безпілотники для розвідки та коригування вогню.