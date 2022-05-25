Росіяни у формі ЗСУ намагалися захопити пост у Миколаєві
09:57 25 травня Киев, Украина
На Миколаївщині наглядовий пост українських бійців намагалися захопити російські окупанти, переодягнувшись у форму ЗСУ.
Про це 25 травня повідомило Оперативне командування Південь.
"На північному сході Миколаївської області, у напрямі Кривого Рогу, сталося бойове зіткнення нашого підрозділу зі специфічною групою ворожих сил. Противник за підтримки двох бойових броньованих машин Тигр під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на рашистах була військова форма ЗСУ", - йдеться у зведенні.
Українські військові відбили атаку, змусивши ворога відступити з втратами: загинули чотири російські солдати.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии