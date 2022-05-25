Росіяни у формі ЗСУ намагалися захопити пост у Миколаєві

Про це 25 травня повідомило Оперативне командування Південь.

"На північному сході Миколаївської області, у напрямі Кривого Рогу, сталося бойове зіткнення нашого підрозділу зі специфічною групою ворожих сил. Противник за підтримки двох бойових броньованих машин Тигр під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому, на рашистах була військова форма ЗСУ", - йдеться у зведенні.