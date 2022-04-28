Росіяни влаштували масований обстріл Лисичанська

08:53 28 квітня Київ, Україна

Окупанти влаштували масований обстріл Лисичанська, зруйновано будинки. Фото.

Протягом 27 квітня російські окупанти вели масовані обстріли Лисичанська на Луганщині. Внаслідок ворожого вогню в населеному пункті було повністю знищено 13 житлових будинків.



Також війська рф били по цивільних об'єктах в інших населених пунктах області. Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



В обласній адміністрації зазначають, що Лисичанськ - великий за площею населений пункт, тож легше росіянам влучити у якийсь із цивільних об'єктів. Водночас через сильний обстріл рятувальникам складно оперативно добиратися до місця події.

"Загоряння через обстріл відбуваються майже по всій території, а це практично 100 кв. км. Так, минулої ночі сталося влучення у два будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум'я охопило одразу всі будинки. А вже надвечір росіяни влучили ще у третій", – повідомляє Гайдай.

Крім того, через ворожі обстріли будинки горіли в Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин, а у Гірському – столярна майстерня та трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. У зв'язку з цим місцеві жителі будуть без світла та мобільного зв'язку.



Російські окупанти завдали удару по місту Попасна Луганської області. Внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних жителів. Загарбники вдарили по будинку, у підвалі якого ховалися люди.



Раніше повідомлялося, що на Луганщині не припиняються російські обстріли по всій лінії фронту. Противник намагається прорватися вперед на трьох напрямках: у бік Рубіжного, Попасної та Золотого.