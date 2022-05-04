Росіяни знищують кургани на Херсонщині

30 квітня та 1 травня було проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини.
На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові знищують пам'ятки археології – кургани, розташовані вздовж доріг.
Про це повідомляє Херсонська обласна інспекція з охорони пам'яток історії та культури.
Як зазначається, 30 квітня та 1 травня було проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини – від кордону із Запорізькою областю (с. Дружбівка) до кордону з Миколаївською областю (с. Давидов Брід).
Про це повідомляє Херсонська обласна інспекція з охорони пам'яток історії та культури.
Як зазначається, 30 квітня та 1 травня було проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини – від кордону із Запорізькою областю (с. Дружбівка) до кордону з Миколаївською областю (с. Давидов Брід).
Кургани Херсонщини є найпоширенішими та найвідомішими пам'ятками давньої історії Причорноморських степів. Найбільш багаті з них споруджено дві з половиною тисячі років тому скіфами.
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