Росіяни знищують кургани на Херсонщині

14:03 02 травня Київ, Україна

30 квітня та 1 травня було проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини.

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові знищують пам'ятки археології – кургани, розташовані вздовж доріг.



Про це повідомляє Херсонська обласна інспекція з охорони пам'яток історії та культури.



Як зазначається, 30 квітня та 1 травня було проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини – від кордону із Запорізькою областю (с. Дружбівка) до кордону з Миколаївською областю (с. Давидов Брід).

"Візуальний огляд підтвердив отриману раніше інформацію: пам'ятники військової історії, крім зон активних бойових дій, не постраждали; пам'ятники археології (кургани), розташовані вздовж автошляхів, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", - йдеться у повідомленні.

Кургани Херсонщини є найпоширенішими та найвідомішими пам'ятками давньої історії Причорноморських степів. Найбільш багаті з них споруджено дві з половиною тисячі років тому скіфами.