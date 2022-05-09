Російські солдати намагаються відрізати Луганську область

12:01 09 травня Київ, Україна

Окупанти намагаються відрізати Луганську область і закріпитися на березі р.Сіверський Донець, перекривши шлях до ще безпечних регіонів.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, зараз тривають активні бої у Рубіжному та Білогорівці.

Російська армія намагається захопити "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут. Таким чином, Україна може втратити єдиний шлях до інших областей, яким евакуювали людей і завозили гуманітарну допомогу.

Глава області наголосив, що "сьогоднішній день вирішальний", оскільки окупанти спорудили понтонну переправу через Сіверський Донець, переправили частину техніки та намагаються закріпитися.

Пізніше у телемарафоні Гайдай додав, що українські захисники розбили збудований міст та продовжують тримати оборону. 