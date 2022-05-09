Російські солдати намагаються відрізати Луганську область

Окупанти намагаються відрізати Луганську область і закріпитися на березі р.Сіверський Донець, перекривши шлях до ще безпечних регіонів.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, зараз тривають активні бої у Рубіжному та Білогорівці.
Російська армія намагається захопити "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут. Таким чином, Україна може втратити єдиний шлях до інших областей, яким евакуювали людей і завозили гуманітарну допомогу.
Глава області наголосив, що "сьогоднішній день вирішальний", оскільки окупанти спорудили понтонну переправу через Сіверський Донець, переправили частину техніки та намагаються закріпитися.
Пізніше у телемарафоні Гайдай додав, що українські захисники розбили збудований міст та продовжують тримати оборону.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, зараз тривають активні бої у Рубіжному та Білогорівці.
Російська армія намагається захопити "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут. Таким чином, Україна може втратити єдиний шлях до інших областей, яким евакуювали людей і завозили гуманітарну допомогу.
Глава області наголосив, що "сьогоднішній день вирішальний", оскільки окупанти спорудили понтонну переправу через Сіверський Донець, переправили частину техніки та намагаються закріпитися.
Пізніше у телемарафоні Гайдай додав, що українські захисники розбили збудований міст та продовжують тримати оборону.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі